Conmemoran en Palacio de Gobierno el 113 aniversario del Ejército Mexicano

Jueves 19 de febrero de 2026

Esta mañana se llevará a cabo en Palacio de Gobierno la ceremonia conmemorativa por el 113 aniversario del Ejército Mexicano, con la presencia de autoridades civiles y militares.

En el recinto fue instalada una galería fotográfica con imágenes alusivas al trabajo y evolución de las Fuerzas Armadas a lo largo de más de un siglo de servicio al país.

Al evento asistirán autoridades estatales, así como la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Marcela Herrera Sandoval; mandos del Ejército; y en representación del Congreso del Estado, la diputada Nancy Frías, conocida como “La China” Frías.

Desde temprana hora arribaron a Palacio de Gobierno integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional para participar en el desarrollo de esta conmemoración oficial.