Conoce cráteres de la Luna en la "Noche de Telescopios" en El Reliz

Lunes 25 de agosto de 2025

Si te apasiona el espacio, sus maravillas y te gustaría ver a detalle las estrellas y los cráteres de la Luna, entonces te gustará saber que este 30 de agosto podrás hacerlo durante la “Noche de Telescopios” de la Sociedad Astronómica en El Reliz.

La Sociedad Astronómica de Chihuahua, invita a los chihuahuenses a que este 30 de agosto asistan a la “Noche de Telescopios” que organizarán para que puedas observar las estrellas y la Luna, así como sus cráteres y montañas con todo detalle.

Los miembros de la Sociedad Astronómica llevarán sus telescopios para que puedas ver la Luna, pero si tienes un telescopio puedes llevarlo y ellos te apoyarán en el montaje y en poner las coordenadas para ver la Luna.

La “Noche de Telescopios” es un evento totalmente gratuito y apto para todo público, por lo que puedes asistir con tu familia y amigos y disfrutar de una tarde llena de hermosos paisajes del cosmos.

La observación se llevará a cabo a partir de las 6:30 de la tarde en el Parque El Reliz, junto al parque extremo, en la Prolongación de la Avenida Teófilo Borunda. Para conocer más detalles, puedes visitar las páginas oficiales de la Sociedad Astronómica de Chihuahua.