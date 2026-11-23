Lunes 23 de noviembre de 2026

El Consejo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua hizo público este lunes un contundente pronunciamiento de respaldo al exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, mediante un desplegado publicado en el periódico de circulación nacional Milenio, en el que exige su exoneración del delito de traición a la patria y su inmediata liberación.

Bajo el encabezado “Pronunciamiento del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en Chihuahua”, los consejeros panistas expresaron su rechazo a las acusaciones que enfrenta su compañero de partido, a las que calificaron de injustas y desproporcionadas.

“Combatir al crimen organizado y evitar que toneladas de droga lleguen a las calles no es traicionar a México; es defender a los mexicanos”, señala el primero de los tres puntos que integran el pronunciamiento.

El documento destaca que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, encabezada entonces por César Jáuregui, detectó y aseguró el pasado 16 de abril un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, acción que permitió impedir la distribución de más de dos toneladas de drogas.

Los integrantes del Consejo Estatal consideraron inaceptable que una acción encaminada a combatir al crimen organizado y proteger a la sociedad mexicana sea utilizada para sustentar una acusación de traición a la patria.

En el tercer punto del desplegado, los consejeros exigen la exoneración de los cargos que, consideran, fueron atribuidos de manera injusta y desproporcionada a César Gustavo Jáuregui Moreno por parte de la Fiscalía General de la República, así como su inmediata liberación.

“Reiteramos nuestro respaldo a César Jáuregui, exigiendo que se respeten sus derechos”, expresa el mensaje central del desplegado, publicado en la sección Política, página 11, de la edición de este lunes 23 de noviembre de Milenio.

La publicación representa la materialización del acuerdo adoptado por el Consejo Estatal del PAN durante su sesión del pasado 7 de noviembre, cuando se determinó hacer público un posicionamiento institucional sobre el proceso penal que enfrenta el exfiscal chihuahuense.

Con este pronunciamiento, integrantes del máximo órgano de deliberación del PAN en Chihuahua llevan a un medio de circulación nacional su exigencia de justicia para César Jáuregui, quien permanece privado de su libertad en el penal federal del Altiplano, acusado de traición a la patria.

El desplegado concluye con los nombres de los consejeros panistas que respaldan el posicionamiento, mediante el cual demandan respeto a los derechos del exfiscal, su exoneración y su inmediata liberación.