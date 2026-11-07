Consejo Estatal del PAN se pronuncia contra el encarcelamiento de César Jáuregui Moreno

Sábado 7 de noviembre de 2026

El Consejo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) acordó este sábado manifestarse en contra de la permanencia en prisión del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, quien enfrenta un proceso penal por el delito de traición a la patria y se encuentra recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

El senador Mario Vázquez Robles dio a conocer esta determinación al concluir la sesión del Consejo Estatal, en la que los consejeros panistas abordaron diversos asuntos relacionados con el futuro político de Acción Nacional en Chihuahua, entre ellos un posicionamiento institucional sobre la situación jurídica del exfiscal.

“Hemos acusado que César es un chivo expiatorio del régimen morenista”, expresó el legislador federal, quien cuestionó que se pretenda utilizar el caso para enviar un mensaje de advertencia a quienes enfrentan a las organizaciones criminales desde las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Vázquez sostuvo que, desde la perspectiva del PAN, la acusación contra Jáuregui busca establecer el precedente de que cualquier funcionario que se atreva a combatir a la delincuencia pueda ser sometido a un proceso penal, incluso por un delito tan grave como traición a la patria.

En ese sentido, informó que el Consejo Estatal tomó la decisión de pronunciarse formalmente contra la permanencia en prisión de César Jáuregui Moreno, cuya situación ha generado diversas manifestaciones de respaldo de militantes panistas, dirigentes políticos y ciudadanos.

Como parte de este acuerdo, el Consejo Estatal también determinó publicar un desplegado en diferentes medios de comunicación, tanto locales como nacionales, con el propósito de dar a conocer públicamente el posicionamiento institucional de Acción Nacional sobre el caso de César Jáuregui y su rechazo a que continúe privado de la libertad.

Con esta publicación, el partido buscará que la postura adoptada por su Consejo Estatal tenga difusión más allá de Chihuahua y sea conocida a nivel nacional.

El exfiscal permanece recluido en el Altiplano después de haber sido vinculado a proceso por una acusación relacionada con un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en Chihuahua, en el que fueron aseguradas aproximadamente dos toneladas de metanfetaminas, según los datos expuestos por su defensa.

La defensa jurídica de Jáuregui ha cuestionado los fundamentos de la imputación y sostiene que no existen elementos que acrediten su responsabilidad en el delito de traición a la patria.

También acuerdan explorar alianzas y solicitar método ordinario para Chihuahua capital

Durante la misma sesión, el Consejo Estatal aprobó explorar posibles alianzas con otras fuerzas políticas que permitan fortalecer la participación de Acción Nacional en los próximos procesos electorales.

Asimismo, los consejeros votaron a favor de avanzar en la elaboración de la plataforma política del partido.

Otro de los acuerdos fue solicitar a las instancias correspondientes del PAN que la selección del candidato o candidata a la Presidencia Municipal de Chihuahua se realice mediante el método ordinario, conforme a los procedimientos internos del partido.

Mario Vázquez explicó que estas determinaciones forman parte de las definiciones adoptadas por el Consejo Estatal de cara a los próximos años.

De esta manera, el órgano partidista concluyó su sesión con acuerdos en materia electoral y organizativa, además de fijar una posición institucional en contra de que César Jáuregui Moreno continúe privado de su libertad mientras enfrenta el proceso penal.