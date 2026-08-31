Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes define temas prioritarios para mejorar su entorno: Isela Martínez

Lunes 31 de agosto de 2026

El Consejo Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes llevó a cabo su tercera sesión ordinaria, en la cual se llevaron a cabo mesas de trabajo para identificar y priorizar los temas que más les interesan y preocupan a sus integrantes, con el objetivo de que en próximas sesiones puedan elaborar propuestas y plantear soluciones desde su perspectiva.

En representación del alcalde Marco Bonilla Mendoza, presidente de este Consejo, la regidora Isela Martínez Díaz destacó el compromiso de esta administración Municipal con la generación de espacios de participación, particularmente para que niñas, niños y adolescentes puedan expresar sus ideas, necesidades y puntos de vista.

“Es muy importante que las niñas, niños y adolescentes tengan un espacio donde puedan ser escuchados, expresar lo que les preocupa y decirnos qué quieren para su ciudad. Sus ideas y su visión también deben ser tomadas en cuenta en las decisiones que construyen el Chihuahua que queremos”, señaló.

Durante las mesas de trabajo, las y los integrantes del Consejo definieron como cuatro temas prioritarios: el derecho a una vida libre de violencia; el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo; el derecho a la inclusión; y el derecho a un medio ambiente sano.

Además, expresaron inquietudes y propuestas relacionadas con protección animal, educación y seguridad, alumbrado y servicios públicos, seguridad vial y movilidad, parques, protección de niñas y niños, bullying, cultura, obras e inclusión.

Isela Martínez resaltó que este ejercicio permite conocer de primera mano las necesidades e inquietudes de las nuevas generaciones y fortalece una cultura de participación ciudadana desde temprana edad, al reconocer a niñas, niños y adolescentes como parte activa de la construcción de una mejor ciudad.

Durante la sesión también se realizó la integración de la regidora Alma Cristina Treviño Olivas como vocal del Consejo, quien se sumará a los trabajos de este órgano para fortalecer la participación de este sector de la población.

Con estas actividades, el Consejo continuará trabajando en la construcción de propuestas a partir de las propias voces de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo un espacio donde sus opiniones sean escuchadas, consideradas y traducidas en acciones para mejorar su entorno.