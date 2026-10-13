Construirá Gobierno federal seis nuevas cárceles con capacidad para 18 mil 480 personas

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Chihuahua, Chihuahua
Martes 13 de octubre de 2026
El Gobierno de México construirá seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con una capacidad conjunta para 18 mil 480 personas privadas de la libertad.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la medida forma parte de la estrategia federal para fortalecer el control penitenciario y evitar que organizaciones criminales continúen operando desde el interior de los penales.
Los nuevos centros contarán con infraestructura de alta seguridad, sistemas de videovigilancia y monitoreo, equipos de inspección, bloqueo de señales y módulos diferenciados según el perfil y nivel de riesgo de los internos.
El primer proyecto se desarrollará en Sinaloa, luego de los hechos recientes registrados en el penal de Mazatlán. Tendrá capacidad para 2 mil 640 personas y será financiado con recursos federales.
Mientras se construye, el penal de Mazatlán permanecerá reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal federal de Prevención y Reinserción Social.
García Harfuch informó también que entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 se realizaron 3 mil 275 traslados de internos, además de 10 mil 513 revisiones ordinarias y 31 operativos extraordinarios en centros penitenciarios.
Durante esas acciones se aseguraron más de 306 mil objetos y sustancias prohibidas, mientras que los incidentes de emergencia en penales federales disminuyeron 35% respecto al periodo anterior.
La estrategia penitenciaria también incluyó la incorporación de mil 192 nuevos elementos de seguridad para reforzar la operación de los centros federales.
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