Construirá Gobierno federal seis nuevas cárceles con capacidad para 18 mil 480 personas

Martes 13 de octubre de 2026

El Gobierno de México construirá seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con una capacidad conjunta para 18 mil 480 personas privadas de la libertad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la medida forma parte de la estrategia federal para fortalecer el control penitenciario y evitar que organizaciones criminales continúen operando desde el interior de los penales.

Los nuevos centros contarán con infraestructura de alta seguridad, sistemas de videovigilancia y monitoreo, equipos de inspección, bloqueo de señales y módulos diferenciados según el perfil y nivel de riesgo de los internos.

El primer proyecto se desarrollará en Sinaloa, luego de los hechos recientes registrados en el penal de Mazatlán. Tendrá capacidad para 2 mil 640 personas y será financiado con recursos federales.

Mientras se construye, el penal de Mazatlán permanecerá reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal federal de Prevención y Reinserción Social.

García Harfuch informó también que entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 se realizaron 3 mil 275 traslados de internos, además de 10 mil 513 revisiones ordinarias y 31 operativos extraordinarios en centros penitenciarios.

Durante esas acciones se aseguraron más de 306 mil objetos y sustancias prohibidas, mientras que los incidentes de emergencia en penales federales disminuyeron 35% respecto al periodo anterior.

La estrategia penitenciaria también incluyó la incorporación de mil 192 nuevos elementos de seguridad para reforzar la operación de los centros federales.