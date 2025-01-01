México

Lunes 1ro de septiembre de 2025

Construirá empresa planta geotérmica en Celaya; Gobierno otorga concesión

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía (Sener), otorgó a la empresa Energías Alternas, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V. (ENAL) una concesión por 30 años para la explotación de recursos geotérmicos en el área geotérmica de Celaya, Guanajuato.

La concesión, publicada el 1 de septiembre y vigente desde esa fecha, permitirá a ENAL desarrollar una planta que generará energía eléctrica a partir del calor almacenado en el subsuelo, además de aprovechar este recurso para calefacción y procesos industriales.

La energía geotérmica, considerada renovable y de bajas emisiones, se obtiene mediante la extracción de vapor o agua caliente de yacimientos profundos, que luego se utiliza para mover turbinas y producir electricidad. La empresa ENAL, especializada en centrales de energía renovable, se suma así a la estrategia del gobierno federal para diversificar la matriz energética del país.

Aunque la inversión inicial es alta y el proceso requiere cuidadosa gestión para evitar riesgos sísmicos, la energía geotérmica ofrece una fuente constante y limpia, diferenciándose de otras renovables como la solar o eólica que dependen del clima.

Inicia operativo de pago del subsidio bimestral para programas sociales en Chihuahua

Con la Qualy; Arranca hoy Torneo Internacional de tenis ITF J30 en Britania Chihuahua

El primer torneo tiene qualy el 30 y 31 de agosto, mientras que el Main Draw se disputará del 1 al 6 de septiembre. El segundo torneo se celebrará con calificación los días 6 y 7 de septiembre

Regreso del PRI a la Presidencia del Congreso del Estado de Chihuahua

Serie Final del Campeonato Estatal de Béisbol se definirá en la capital del estado

Inicia Estado rehabilitación de la red de drenaje en Delicias
Marco Bonilla destaca apertura y colaboración con Gobierno Federal tras informe de Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum destaca obras en Chihuahua durante su Primer Informe de Gobierno
Promueven el autoempleo con venta de productos de la Escuela de Artes y Oficios y Casa de los Abuelos
Municipio realiza 299 inspecciones a negocios; clausura cuatro establecimientos por diversas irregularidades
Morena se niega a ceder presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro
SCJN publica foto oficial de sus nuevos nueve ministros; Hugo Ortiz Aguilar porta toga decorada
Regreso a clases provoca congestión vehicular en el Periférico de la Juventud
Completo respaldo a Memo Ramírez, expresa Grupo Parlamentario del PRI
Terremoto en Afganistán deja más de 800 muertos