Construirá empresa planta geotérmica en Celaya; Gobierno otorga concesión

Lunes 1ro de septiembre de 2025

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía (Sener), otorgó a la empresa Energías Alternas, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V. (ENAL) una concesión por 30 años para la explotación de recursos geotérmicos en el área geotérmica de Celaya, Guanajuato.

La concesión, publicada el 1 de septiembre y vigente desde esa fecha, permitirá a ENAL desarrollar una planta que generará energía eléctrica a partir del calor almacenado en el subsuelo, además de aprovechar este recurso para calefacción y procesos industriales.

La energía geotérmica, considerada renovable y de bajas emisiones, se obtiene mediante la extracción de vapor o agua caliente de yacimientos profundos, que luego se utiliza para mover turbinas y producir electricidad. La empresa ENAL, especializada en centrales de energía renovable, se suma así a la estrategia del gobierno federal para diversificar la matriz energética del país.

Aunque la inversión inicial es alta y el proceso requiere cuidadosa gestión para evitar riesgos sísmicos, la energía geotérmica ofrece una fuente constante y limpia, diferenciándose de otras renovables como la solar o eólica que dependen del clima.