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Viernes 13 de noviembre de 2026

Construye Municipio tres paradas de transporte público en comunidades rurales de Chihuahua

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, concluyó la construcción de tres paradas de transporte público en los seccionales de Ciénega de Ortiz y Guadalupe, con una inversión de 105 mil 901 pesos, en beneficio de aproximadamente 370 habitantes.

Dos de las estructuras fueron instaladas en las comunidades de Palo Blanco y Boca de Ciénega, pertenecientes al seccional de Ciénega de Ortiz, mientras que la tercera se ubicó en Guadalupe.

Los trabajos consistieron en la colocación de bases de concreto y estructuras metálicas de tres por tres metros, equipadas con elementos para proporcionar sombra y mejorar las condiciones de espera de los usuarios.

De acuerdo con la Dirección de Desarrollo Rural, las obras responden a solicitudes de habitantes que diariamente utilizan el transporte público para trasladarse a la ciudad de Chihuahua, principalmente a sus centros de trabajo en el sector manufacturero.

Con esta inversión, el Gobierno Municipal busca mejorar las condiciones de movilidad y atender las necesidades de transporte de las familias que habitan en las comunidades rurales de la capital.

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