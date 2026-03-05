México

Construyen ocho canchas de futbol en Chihuahua rumbo al Mundial 2026

Un total de ocho canchas de futbol se encuentran en proceso de construcción en el estado de Chihuahua, como parte de las acciones para impulsar el deporte en el marco del Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sedes a tres ciudades de México.

De acuerdo con información presentada durante la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República, estos espacios deportivos se desarrollan en distintos municipios del estado, entre ellos Chihuahua capital y Ciudad Juárez, con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva y fomentar la práctica del futbol entre niñas, niños y jóvenes.

El proyecto se realiza de manera coordinada entre el Gobierno federal, el gobierno estatal y los municipios, quienes participan en la planeación y ejecución de las obras. Las nuevas instalaciones contemplan diferentes formatos de cancha, ya que algunas estarán diseñadas para partidos de futbol 11 contra 11, mientras que otras serán para la modalidad 7 contra 7.

Autoridades señalaron que estas obras buscan aprovechar el impulso que generará el Mundial 2026 para promover el deporte, la convivencia comunitaria y el desarrollo de espacios públicos que beneficien a la población en diversas regiones del estado.

