Construyen puente en Bahuichivo en beneficio de 17 mil habitantes de la sierra

Martes 21 de octubre de 2025

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) avanza en la construcción del puente vehicular sobre el arroyo Cuiteco, en la comunidad de Bahuichivo, municipio de Urique, el cual beneficiará a 17 mil habitantes de la región serrana.

Esta obra es clave para fortalecer la conectividad y seguridad de las familias serranas, especialmente durante la temporada de lluvias, al garantizar el paso seguro y continuo de personas y vehículos, cuenta con una inversión total de 29.3 millones de pesos.

El puente forma parte del periférico de Bahuichivo, actualmente en su segunda etapa, y se construye con concreto hidráulico reforzado y una losa de rodamiento de alta resistencia, diseñada para soportar el tránsito pesado y las condiciones propias de la zona.

En sitio se trabaja en el colado de concreto hidráulico de trabes, el habilitado y armado de acero de refuerzo en los elementos que servirán de apoyo a la superestructura del puente, acciones que consolidan la seguridad de la estructura.

Estos trabajos forman parte del compromiso de la gobernadora Maru Campos por llevar infraestructura segura y moderna a las comunidades de la Sierra Tarahumara, para fortalecer la movilidad, el acceso a servicios y el desarrollo económico de sus habitantes.