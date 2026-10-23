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Viernes 23 de octubre de 2026

Consulado de EU en Juárez comienza a reprogramar citas para residencia permanente

Ciudad Juárez, Chih.– El Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez comenzó esta semana a reprogramar algunas entrevistas para solicitantes de visa de inmigrante o residencia permanente, luego de casi dos meses de pausa, de acuerdo con gestores migratorios.

Los primeros casos reportados corresponden a ciudadanos colombianos residentes en México, quienes recibieron nuevas fechas para realizar su entrevista consular en Ciudad Juárez, sede donde se procesa este tipo de trámite en el país.

La gestora migratoria Jazmín Alejandre informó que tiene conocimiento de al menos dos casos confirmados en los que el propio Consulado contactó a los solicitantes para reagendar sus entrevistas. Una de las citas fue programada para el 30 de octubre.

Entre los casos se encuentra una autopetición por viudez y la solicitud de residencia de un ciudadano colombiano a través de su esposa.

La reactivación todavía no ha sido anunciada oficialmente de manera general por el Gobierno de Estados Unidos, por lo que gestores recomendaron a quienes tienen trámites pendientes mantenerse atentos a sus correos electrónicos y comunicaciones oficiales del Consulado.

Las entrevistas para la llamada “green card” habían sido pausadas desde el 26 de agosto, en medio de una actualización de directrices y capacitación de funcionarios consulares relacionada con los criterios de “carga pública”.

Aunque los primeros reagendamientos no significan todavía una reanudación general de las entrevistas, representan una señal de que el Consulado de Ciudad Juárez comienza a retomar gradualmente la atención de solicitudes de visas de inmigrante.

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