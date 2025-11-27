Consulado de México en Hong Kong confirma que no hay mexicanos afectados tras incendio que deja 65 muertos

Jueves 27 de noviembre de 2025

El Consulado General de México en Hong Kong informó la madrugada de este jueves que no se han registrado mexicanos afectados por el incendio en los edificios de Wang Fuk Court, al norte de la ciudad, que ha dejado hasta el momento 65 personas fallecidas y 76 heridas.

A través de redes sociales, la representación mexicana detalló que el siniestro es “uno de los más trágicos en la historia de la ciudad” y señaló que las primeras cifras reportaban 55 muertos y 279 desaparecidos, antes de ser actualizadas por las autoridades locales.

El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, informó que el fuego ya está bajo control tras un día de labores de los equipos de emergencia, mientras se investigan las causas del siniestro. Entre los elementos hallados, la Policía reportó la presencia de poliestireno en las ventanas del edificio, material altamente inflamable, y advirtió sobre negligencia grave por parte de la empresa responsable, lo que pudo contribuir a la rápida propagación del incendio.

Las autoridades especulan que factores como el clima seco, fuertes vientos y equipo de construcción inadecuado pudieron haber agravado la tragedia.