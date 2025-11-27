Internacional

8.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 27 de noviembre de 2025

Consulado de México en Hong Kong confirma que no hay mexicanos afectados tras incendio que deja 65 muertos

El Consulado General de México en Hong Kong informó la madrugada de este jueves que no se han registrado mexicanos afectados por el incendio en los edificios de Wang Fuk Court, al norte de la ciudad, que ha dejado hasta el momento 65 personas fallecidas y 76 heridas.

A través de redes sociales, la representación mexicana detalló que el siniestro es “uno de los más trágicos en la historia de la ciudad” y señaló que las primeras cifras reportaban 55 muertos y 279 desaparecidos, antes de ser actualizadas por las autoridades locales.

El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, informó que el fuego ya está bajo control tras un día de labores de los equipos de emergencia, mientras se investigan las causas del siniestro. Entre los elementos hallados, la Policía reportó la presencia de poliestireno en las ventanas del edificio, material altamente inflamable, y advirtió sobre negligencia grave por parte de la empresa responsable, lo que pudo contribuir a la rápida propagación del incendio.

Las autoridades especulan que factores como el clima seco, fuertes vientos y equipo de construcción inadecuado pudieron haber agravado la tragedia.

Pensión Bienestar 2026: estiman aumento a 6,430 pesos para adultos mayores

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Siguen cerradas cuatro carreteras en Chihuahua por bloqueo de campesinos y productores

“El Caballo” Lozoya graba video promocional de su primer informe montado a caballo en Plaza del Ángel

Fernández Noroña acusa a viuda de alcalde asesinado; le reprochan comentarios en pleno 25N

Majalca registra la temperatura más baja de Chihuahua con -4.4°C
Autoridades descartan desabasto de combustible tras compras de pánico en Camargo y La Cruz
Agresores atacan a miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca; víctimas en estado crítico
Palacio de Gobierno se prepara para la temporada navideña con nuevas decoraciones
Impulsa SIDE la economía en Creel con la Caravana de Emprendimiento
Congreso de Chihuahua elegirá nuevo Auditor Superior del Estado
Estudio vincula menor uso de redes con menos ansiedad y depresión
“No nos retiramos sin un arreglo”: El Yako

Municipios

Más Noticias

Se mantienen cierres totales en distintos tramos carreteros del estado; autoridades piden extremar precauciones
Vinculan a proceso a siete escoltas y a presunto operador del asesinato del alcalde de Uruapan
Conjunto Primavera es invitado a cantar en El Vaticano durante las celebraciones de diciembre