Contienen brotes de sarampión en Chihuahua gracias a campañas de vacunación: Secretaría de Salud

Martes 23 de septiembre de 2025

El secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, informó esta mañana que los brotes de sarampión registrados en México han sido contenidos gracias a las campañas de vacunación implementadas en los últimos meses, siendo el estado de Chihuahua la entidad más afectada, con aproximadamente el 90 por ciento de los casos reportados a nivel nacional.

Durante su intervención ante medios, el funcionario explicó que aunque la vacunación no es obligatoria por ley, el enfoque ha sido convencer a la población sobre la importancia de aplicarse la dosis, especialmente en comunidades vulnerables y grupos de alto riesgo.

“No se puede obligar a nadie a vacunarse, pero sí podemos informar y trabajar con la gente para generar conciencia sobre los beneficios y la protección que ofrece la vacuna”, señaló.

Kershenobich detalló que el brote de sarampión tuvo origen en el estado de Texas, Estados Unidos, y que su ingreso a territorio mexicano impactó principalmente a Chihuahua, debido a su cercanía con la frontera y a la movilidad de grupos jornaleros, quienes han sido una de las prioridades en la estrategia de atención sanitaria.

Las autoridades de salud continúan trabajando en la identificación y seguimiento de casos sospechosos, así como en la aplicación de esquemas de vacunación completos en las regiones con mayor vulnerabilidad.

Se espera que en los próximos días se publiquen nuevas cifras actualizadas sobre el control del brote y la cobertura de vacunación alcanzada.