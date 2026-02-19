El Estado

Continúa Alma Portillo lucha por Sistema Estatal de Cuidados; recorre modelo de Jalisco

La diputada parralense Alma Portillo, participó en una sesión de trabajo donde se presentaron los trabajos relacionados con el Sistema Integral de Cuidados, a invitación del Gobierno de Jalisco y de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de dicha entidad.

Alma Portillo, ha impulsado la iniciativa para crear un Sistema Estatal de Cuidados en Chihuahua; y a poco más de un año de iniciar funciones legislativas, ha mantenido una agenda enfocada en este tema, por lo que presentó avances presentados en tribuna estatal.

Destacó que el estado de Jalisco viene construyendo el Sistema Integral de Cuidados más avanzados del país, al haber iniciado con una Reforma Constitucional, una Ley Estatal, para pasar a tener un presupuesto blindado y lograr la coordinación de más de 20 dependencias: en Jalisco la inversión estatal vinculada a las acciones al cuidado supera los 19 mil millones de pesos en educación, salud, asistencia social, movilidad, igualdad y desarrollo económico y ha mantenido aumentos presupuestales en los últimos 4 años.

La reunión congregó a legisladores y representantes de la sociedad civil para intercambiar experiencias sobre la implementación de políticas públicas en la materia.

Es de mencionar que el programa incluyó mesas de trabajo y un recorrido por espacios desarrollados a partir de la agenda de cuidados en Jalisco, con el objetivo de conocer su operación y alcances.

La emecista dijo que la reunión fue de gran éxito y que viene aportar elementos técnicos y legislativos para fortalecer el trabajo en materia de derecho al cuidado en Chihuahua.

Emite Protección Civil recomendaciones por fuertes vientos en la capital

