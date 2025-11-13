Continúa apoyo a familias afectadas por riesgos en Fraccionamiento Monte Xenit

Jueves 13 de noviembre de 2025

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que se mantendrá el apoyo a las 32 familias afectadas en el Fraccionamiento Monte Xenit, donde más de 30 viviendas presentan riesgo de colapso debido a deficiencias en el muro de contención.

Bonilla Mendoza explicó que expertos topográficos, hidrológicos, geofísicos y estructurales continúan los estudios para determinar si es posible reparar los daños o mejorar las condiciones del suelo. Se espera que los resultados finales estén listos antes de que concluya el año, aunque el respaldo a los vecinos se mantendrá mientras dure el proceso.

En total, 116 personas han sido afectadas, y el Ayuntamiento ha revisado caso por caso el tipo de apoyo otorgado: quienes encontraron vivienda de renta reciben 15 mil pesos por seis meses más 15 mil para mudanza, mientras que quienes permanecen en propiedades familiares o propias reciben 8 mil pesos en el mismo periodo. El gasto por representación legal contra la desarrolladora Dexe S.A. de C.V. corre a cargo del Municipio.

Los análisis son realizados por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), enfocándose en el muro de contención de la primera etapa del fraccionamiento. La Coordinación Municipal de Protección Civil y la Dirección de Desarrollo Urbano notificaron formalmente a la empresa desarrolladora que debe resarcir los daños. Además, se mantiene comunicación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), que brindará asesoría y seguimiento técnico al caso.

El alcalde señaló que se han identificado riesgos en muros, cargas mal calculadas, fallos estructurales y omisiones del desarrollador, y que las medidas preventivas, incluida la evacuación temporal de las familias, seguirán vigentes hasta que los diagnósticos estén completos. Una vez concluidos, se dará a conocer el procedimiento legal para garantizar que la empresa repare los daños.