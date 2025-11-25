El Estado

Martes 25 de noviembre de 2025

Continúa búsqueda de tres servidores públicos desaparecidos en Moris desde el 19 de noviembre

Moris, Chih.— Tres servidores públicos del municipio de Moris permanecen desaparecidos desde el pasado 19 de noviembre, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Occidente mantiene un amplio operativo de búsqueda en la región, con la colaboración de corporaciones municipales y habitantes de diversas comunidades.

Las personas desaparecidas fueron identificadas como Othoniel Meraz Vargas, de 44 años, director de Servicios Públicos Municipales; Francisco Efrén Amado Guevara, de 35 años, chofer del Ayuntamiento encargado del traslado de despensas desde Chihuahua al DIF municipal; y Jesús Adrián Torres Servín, de 34 años.

Durante la jornada de búsqueda realizada ayer, agentes de diversas corporaciones desplegaron recorridos terrestres en la cabecera municipal, comunidades cercanas, brechas y caminos vecinales. También se efectuaron entrevistas a habitantes, la difusión de fichas oficiales y la revisión de cámaras de videovigilancia con el fin de localizar cualquier indicio que permita dar con su paradero.

El operativo se amplió a los municipios de Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna y Guerrero, con la participación de policías municipales de cada localidad y ciudadanos que se han sumado de manera voluntaria a las labores de rastreo.

Las autoridades continúan recabando información y exhortan a la población a reportar cualquier dato que pueda contribuir a la localización de los tres funcionarios.

Maru Campos se suma al acuerdo nacional “Felicidad y bienestar para las mujeres” durante conferencia matutina

