Continúa la búsqueda de Armando Gutiérrez Rosas ex CEO de Aras Investment por fraude

Lunes 28 de abril de 2025

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que sigue en pie la búsqueda de Armando Gutiérrez Rosas, ex CEO de Aras Investment Business Group, quien tiene una orden de aprehensión pendiente por los presuntos delitos de fraude y asociación delictuosa. Los cargos están relacionados con el perjuicio sufrido por más de 18 mil chihuahuenses que invirtieron capital en la mencionada empresa.

El fiscal indicó que, tras la detención de Carlos José L. R., ex CEO de Yox Holding S.A. de C.V., quien también es acusado de fraude en al menos cinco entidades federativas, las autoridades continúan centrando esfuerzos en la captura de Gutiérrez Rosas. Según Jáuregui, el ex ejecutivo de Aras Investment podría encontrarse actualmente en Estados Unidos, aunque no ha sido posible concretar su detención hasta el momento.

"Se ha hecho ojo de hormiga allá en Estados Unidos, estamos pendientes. Yo trato de estar solicitándolo permanentemente a las autoridades norteamericanas con las que tengo contacto, y me dicen que pronto se hará eso", comentó Jáuregui, quien también destacó los esfuerzos internacionales para localizar al acusado.

Gutiérrez Rosas enfrenta graves acusaciones de fraude y asociación delictuosa por los hechos ocurridos desde noviembre de 2021, cuando personas afectadas comenzaron a denunciar el incumplimiento de pagos de rendimientos por parte de la empresa Aras Investment Business Group. Las víctimas aseguran haber sido engañadas por la firma de inversión, que les prometió altas ganancias a cambio de su dinero, el cual nunca fue retornado.

Para acelerar la captura de Gutiérrez Rosas, las autoridades han ofrecido una recompensa de 5 millones de pesos a quien proporcione información que conduzca a su aprehensión. La Fiscalía General del Estado mantiene su llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener datos relevantes sobre el paradero del ex CEO, se comunique con las autoridades y ayude a esclarecer el caso.

La investigación sigue abierta, y tanto las autoridades mexicanas como las de Estados Unidos continúan trabajando en conjunto para dar con el paradero de Armando Gutiérrez Rosas, quien es uno de los principales responsables de uno de los fraudes más grandes en la historia reciente de Chihuahua.