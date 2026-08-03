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Lunes 3 de agosto de 2026

Continúa programa emergente de bacheo en diez colonias de Chihuahua

La Dirección de Obras Públicas Municipales llevará a cabo este lunes 3 de agosto trabajos de rehabilitación vial mediante el programa emergente de bacheo en diversos sectores de la ciudad.

Las labores se realizarán en las colonias Nuevo Chihuahua, Residencial Universidad, Campo Bello, Tierra y Libertad, Villa Juárez, Santa Rosa, Cima, Inalámbrica, Margarita Maza de Juárez y Guadalupe, donde cuadrillas municipales atenderán reportes y zonas identificadas con afectaciones en la carpeta asfáltica.

La dependencia municipal informó que las áreas de intervención son definidas a partir de los recorridos de supervisión realizados por personal del Departamento de Mantenimiento Vial, así como de los reportes ciudadanos recibidos a través de los distintos canales de atención.

Ante la presencia de maquinaria y personal trabajando en la vía pública, las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, respetar la señalización preventiva y considerar tiempos adicionales de traslado.

Asimismo, el Gobierno Municipal recordó a la ciudadanía que puede reportar baches llamando al 072, a través del Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 8:30 de la noche, o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día.

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