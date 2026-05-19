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Martes 19 de mayo de 2026

Continúa programa emergente de bacheo en diversos sectores de Chihuahua capital

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que este martes continuará el programa emergente de bacheo en distintos puntos de la ciudad, a través de trabajos coordinados por la Dirección de Obras Públicas.

Las labores de rehabilitación vial se realizarán durante la mañana en calles de las colonias Rosario, Martín López, Monteverde, Barrio de Londres, Oriente I, Jardines de Oriente y Villa Nueva.

Autoridades municipales exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y tomar previsiones en sus traslados, debido a la presencia de maquinaria y cuadrillas de trabajo en las zonas intervenidas.

El Municipio explicó que los sectores atendidos son definidos mediante recorridos de supervisión realizados por el Departamento de Mantenimiento Vial, además de los reportes ciudadanos recibidos a través de diferentes canales.

Asimismo, se recordó que la población puede reportar baches llamando al 072, en el Centro de Respuesta Ciudadana, en horario de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 8:30 de la noche.

También se encuentra disponible la aplicación Marca el Cambio, mediante la cual los ciudadanos pueden realizar reportes las 24 horas del día.

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