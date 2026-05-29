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Lunes 1ro de junio de 2026

Continúa programa emergente de bacheo en diversos sectores de Chihuahua

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua informó que este lunes 1 de junio continuarán los trabajos del Programa Emergente de Bacheo en distintos puntos de la ciudad, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de las vialidades y atender los reportes realizados por la ciudadanía.

De acuerdo con el calendario de labores, las cuadrillas municipales estarán trabajando en las colonias Santa Rosa, Granjas El Paraíso, Diego Lucero, Panamericana, Los Frailes, Chihuahua 2000, Fuentes del Santuario, Burócrata Federal y Dale, donde se efectuarán reparaciones en la carpeta asfáltica para brindar mayor seguridad a conductores y peatones.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a los automovilistas para que circulen con precaución en las zonas intervenidas, ya que durante el desarrollo de los trabajos podrían registrarse cierres parciales de carriles o reducciones temporales en la circulación.

Asimismo, el Gobierno Municipal invitó a la población a utilizar la aplicación “Marca el Cambio” para reportar baches y otras necesidades relacionadas con la infraestructura urbana, permitiendo una atención más rápida y eficiente de las solicitudes ciudadanas.

La administración municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de mantenimiento vial que busca conservar las calles en mejores condiciones, reducir riesgos para los usuarios y mejorar la movilidad en la capital del estado.

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