Continúan derrumbes en Residencial San Francisco; vecinos alertan riesgo para viviendas

Lunes 7 de septiembre de 2026

Vecinos del Residencial San Francisco denunciaron que los desprendimientos de tierra continúan en el sector, pese a las intervenciones realizadas por autoridades municipales, y advirtieron que la inestabilidad del terreno mantiene en riesgo a varias viviendas y al cableado eléctrico de alta tensión.

De acuerdo con los residentes, sigue desprendiéndose material de una de las propiedades afectadas, mientras que un socavón ubicado en uno de los laterales habría alcanzado aproximadamente seis metros de largo por dos de ancho y continúa ampliándose. También señalaron que el patio de otra vivienda presenta riesgo de colapso.

Una de las principales preocupaciones es el cableado de alta tensión, ya que la zona por donde atraviesan las líneas eléctricas también continúa desmoronándose y, según los vecinos, parte del cableado permanece sobre el suelo.

El problema fue reportado inicialmente el pasado 2 de septiembre, cuando habitantes de la zona alertaron sobre los primeros desprendimientos y la exposición de instalaciones eléctricas.

Tras los primeros incidentes, el coordinador de Protección Civil Municipal, Iván Rivera, informó que el desgajamiento estaría relacionado con trabajos de excavación realizados con maquinaria en un predio donde se desarrolla una construcción. La dependencia determinó entonces que una de las viviendas afectadas no podía considerarse estable y recomendó a sus habitantes no permanecer en ella hasta implementar las medidas necesarias de seguridad.

La autoridad señaló entre las posibles causas errores durante los trabajos, cálculos inadecuados o la falta de un estudio de mecánica de suelos, aspectos que tendrían que ser revisados para determinar responsabilidades y las acciones necesarias para estabilizar el terreno.

Por su parte, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología informó previamente que tres viviendas resultaron afectadas y que se daría seguimiento al caso para asegurar el área y prevenir mayores daños.

Sin embargo, los habitantes aseguran que los desprendimientos no se han detenido, por lo que solicitaron trabajos urgentes de contención y atención al cableado de alta tensión, ante el temor de que la situación pueda derivar en un accidente o provocar mayores afectaciones a las viviendas.