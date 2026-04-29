Continúan investigaciones y controversia por operativo en la Sierra: lo que sabemos

Miércoles 29 de abril de 2026

A casi dos semanas del operativo antidrogas en la sierra de El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, el caso continúa generando controversia política y legal, mientras avanzan las investigaciones sobre la participación de ciudadanos extranjeros y las inconsistencias en la información oficial.

Uno de los principales puntos de tensión surgió tras confirmarse que cuatro extranjeros estuvieron presentes en el operativo, y no dos como se informó inicialmente. De acuerdo con la fiscala Wendy Chávez Villanueva, su participación fue limitada, sin intervención operativa directa y bajo condiciones atípicas: vestían de civil, con el rostro cubierto y sin portar armas ni identificaciones.

El operativo, realizado del 17 al 19 de abril, permitió el aseguramiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la región serrana; sin embargo, también derivó en un accidente carretero en el que murieron dos agentes ministeriales y dos ciudadanos estadounidenses.

Renuncia y omisiones

La controversia se intensificó con la renuncia del entonces fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, quien reconoció inconsistencias en la información inicial. Entre los señalamientos destaca que el jefe de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes —también fallecido en el accidente—, no informó a sus superiores sobre la presencia de los extranjeros.

Versiones encontradas

El caso se complejizó tras la difusión de una imagen en medios nacionales en la que presuntamente aparecen personas armadas y encapuchadas, lo que contradice la versión oficial. No obstante, la Fiscalía estatal rechazó esta interpretación y aseguró que los individuos en la fotografía no corresponden a ciudadanos extranjeros.

Investigación federal y postura nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que la investigación debe continuar, independientemente de la renuncia del fiscal, al tratarse de un asunto que podría implicar violaciones a la ley y a la soberanía nacional.

En el mismo sentido, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que la gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó no haber tenido conocimiento de la participación de ciudadanos extranjeros en el operativo.

Por su parte, la Fiscalía General de la República confirmó la apertura de investigaciones a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), enfocadas en esclarecer tanto el operativo como la presencia de personal extranjero en territorio nacional.

Un caso abierto

El caso permanece bajo escrutinio público y mediático, no solo por los hechos registrados, sino por las implicaciones legales, institucionales y diplomáticas que podría generar. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno, la transparencia en la información y el apego al marco legal serán determinantes en el desarrollo de este proceso.