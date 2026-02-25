Chihuahua

27.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 25 de febrero de 2026

Continúan trabajos en la vialidad Los Nogales; habrá ajustes temporales a la circulación

El director de Obras Públicas, Carlos Alberto Rivas Martínez, informó que durante el próximo fin de semana continuarán los trabajos de infraestructura en la zona de la vialidad Los Nogales e Industrias, por lo que se implementarán ajustes temporales al tránsito vehicular.

Rivas explicó que se reducirá un carril en sentido norte —de Vialidad Sacramento hacia avenida Tecnológico— dejando únicamente un carril habilitado a la altura del CAPS. La medida se aplicará por algunas horas para permitir los avances sin afectar el flujo normal durante la semana.

Los trabajos se llevan a cabo en el entorno del Periférico de la Juventud, uno de los corredores con mayor afluencia vehicular en la capital.

Avances técnicos en la obra

En la zona de salida a Aldama, continúan las labores en las rampas de acceso de ambos cuerpos, norte y sur, que incluyen:

Fabricación de trabes en planta.

Instalación de registros para convertir líneas de media tensión de aéreas a subterráneas.

Eliminación progresiva del cableado aéreo en el sector intervenido.

Además, se tiene programada una reunión con la Comisión Federal de Electricidad el próximo 7 de mayo para gestionar una libranza de alta tensión, requisito indispensable para el montaje de las trabes centrales.

Calendario y objetivo

El proyecto inició el 31 de octubre y tiene fecha de conclusión prevista para el 24 de agosto. Su objetivo es transformar un punto históricamente conflictivo en un espacio vial más seguro y eficiente.

Actualmente se ejecutan trabajos estructurales clave en el puente, además de instalaciones eléctricas y otros elementos funcionales esenciales para garantizar la durabilidad de la obra. En las próximas semanas se realizarán colados de concreto, construcción de rampas y avances estructurales que harán más evidente la transformación en la zona.

