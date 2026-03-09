Contratista de Pemex organiza fiesta de XV años con Belinda, J Balvin y Galilea Montijo

Lunes 9 de marzo de 2026

Juan Carlos Guerrero Rojas, contratista de Pemex, causó revuelo en redes sociales tras celebrar los XV años de su hija Mafer con un evento de alto costo en Villahermosa, que incluyó la participación de artistas como Belinda, J Balvin, Matute, Xavi y la influencer Pris Escoto.

Originario de Comalcalco, Guerrero Rojas ha recibido contratos millonarios de Pemex y participa en la venta de gasolina a través de estaciones de servicio. Sus vínculos con la petrolera datan del sexenio pasado, cuando Octavio Romero Oropeza, también tabasqueño, dirigía la empresa.

La fiesta, que se viralizó por el lujo exhibido, se llevó a cabo en un salón decorado con símbolos neoyorquinos, incluyendo la reproducción de la famosa escultura "Love" cerca del Rockefeller Center.

Mafer caminó por una alfombra roja acompañada de su padre y fue recibida por la conductora Galilea Montijo, quien destacó la presencia del cantante Pablo Montero entre los invitados.

Belinda, radicada actualmente en España, cantó el "Happy Birthday" y se sentó en la mesa principal junto a la festejada y sus padres. Pris Escoto, aunque no asistió, participó en la elección del regalo de Mafer, una bolsa de la marca Hermès, entregada en un stand instalado dentro del salón.

J Balvin, Matute y Xavi amenizaron la velada con música en vivo. Guerrero Rojas figura como socio en ocho empresas, todas registradas en Comalcalco y vinculadas a los sectores petrolero e inmobiliario, entre ellas Petroservicios Integrales de México, Grupo de Servicios Energéticos de México, Oil Industry Logistics e Inmobiliaria de la Chontalpa.

Además, comparte algunas de estas empresas con Héctor Peralta Grappin, ex diputado federal y ex alcalde de Comalcalco.