Controversia en el Poder Judicial: liberan al hermano de la magistrada Nancy Escárcega

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Nancy Escárcega, reconocida entre sus colegas por su carácter “incorruptible”, evitó hacer declaraciones públicas este jueves tras la liberación de su hermano, Édgar Herman Escárcega Valenzuela, alias “El Abejorro”, quien enfrentaba un proceso penal por secuestro.

La magistrada acudió a una sesión solemne del Congreso del Estado, en la que se entregó la Medalla al Mérito Cultural Víctor Hugo Rascón Banda, pero al concluir su participación se retiró sin atender a los medios de comunicación.

De acuerdo con fuentes judiciales, Édgar Escárcega había sido sentenciado a 37 años de prisión, con una condena que se extendía hasta el año 2057. No obstante, un juez de control modificó recientemente su sentencia y le concedió prisión domiciliaria, lo que generó amplia polémica debido a su parentesco con la magistrada.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro manifestó su rechazo a la medida, argumentando que los estudios de riesgo presentados por la defensa estaban desactualizados, por lo que no debieron considerarse válidos para otorgar el beneficio de semilibertad.

Tras conocerse la decisión judicial, abogados particulares presentaron una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia por un posible conflicto de interés, solicitando que se revise el proceso que permitió la modificación de la condena.

Por su parte, Nancy Escárcega ha negado haber intervenido de cualquier forma en el caso y se ha pronunciado a favor de que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia del Poder Judicial.

El caso ha despertado atención pública debido a la trayectoria de la magistrada, quien durante su carrera ha sido reconocida por su estricto apego a la legalidad y combate a la corrupción, lo que ahora contrasta con la situación judicial de su hermano.

