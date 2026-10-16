Convertirán mansión del “Negro” Durazo en universidad y bachillerato

Viernes 16 de octubre de 2026

Ciudad de México.- La antigua mansión de Arturo Durazo Moreno, exjefe de la Policía del Distrito Federal, conocida como “El Partenón”, será transformada en una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y del Bachillerato Nacional, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Mónica Fernández Balboa, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), informó que el conjunto de inmuebles, considerado durante décadas un símbolo de corrupción y abuso de poder, será destinado a actividades educativas.

La propiedad, construida durante la década de 1970 en las faldas del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, cuenta con una superficie superior a seis hectáreas.

Entre sus instalaciones destacan una casa principal, discoteca, esculturas romanas, helipuerto, caballerizas, plaza de toros, galgódromo, casino, alberca, banco de tiro, lagos artificiales, invernadero y canchas deportivas.

Una parte del inmueble había sido entregada a finales de los años noventa a la Academia Mexicana de Ciencias para actividades educativas y de investigación. Ahora se determinó destinar el conjunto completo a la formación de estudiantes de educación media superior y superior.

Fernández Balboa señaló que el objetivo es transformar un inmueble asociado con los excesos del poder en un espacio dedicado a la educación y generación de oportunidades para los jóvenes.