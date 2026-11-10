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Martes 10 de noviembre de 2026

Convoca PAN a encuentro de unidad en Chihuahua rumbo a los próximos desafíos políticos

Con el propósito de fortalecer la cohesión interna y establecer líneas de trabajo para los próximos meses, integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) convocaron a su militancia y simpatizantes a participar en el encuentro denominado “Unidad Panista”, programado para este jueves 12 de noviembre.

La reunión se llevará a cabo a partir de las 16:00 horas en las instalaciones de Jardines del Cedro, ubicadas en el kilómetro 12.5 de la carretera libre Chihuahua-Aldama.

El encuentro busca congregar a liderazgos locales, integrantes activos del partido y ciudadanos afines al panismo, con la intención de promover el diálogo y reforzar los vínculos entre los distintos sectores de Acción Nacional.

De acuerdo con la convocatoria, la reunión tendrá un carácter informativo y estará enfocada en fortalecer las estructuras partidistas, así como en establecer mecanismos de coordinación y participación entre sus integrantes.

Entre los asuntos que podrían abordarse se encuentran la agenda institucional, las estrategias de vinculación con la ciudadanía y los retos organizativos que enfrentará el partido durante los próximos meses.

La convocatoria se produce en un contexto de reorganización de las fuerzas políticas en Chihuahua, de cara al proceso electoral de 2027, cuando estarán en disputa distintos cargos de elección popular.

Aunque no se han dado a conocer los nombres de quienes encabezarán el encuentro ni una agenda detallada de actividades, la reunión representa un espacio para que los integrantes del PAN intercambien planteamientos sobre el rumbo de su organización.

Con este llamado, el panismo busca reunir a sus diferentes expresiones internas y fortalecer la comunicación entre militantes y simpatizantes antes del cierre de 2026.

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