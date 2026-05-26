Convocan a “calcatón” ciudadano en apoyo a Maru Campos en Chihuahua

Martes 26 de mayo de 2026

A través de grupos de redes sociales comenzaron a difundirse convocatorias ciudadanas para participar en un “calcatón” de apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, bajo el lema y hashtag #YoConMaru.

La actividad más reciente está programada para este martes 26 de mayo en el crucero de Trasviña y Retes y Deza y Ulloa, cerca del parque El Palomar, donde simpatizantes podrán acudir con sus vehículos para recibir una calcomanía alusiva al movimiento de respaldo a la mandataria estatal.

De acuerdo con las publicaciones difundidas en Facebook, la jornada se desarrollará de las 17:00 a las 19:00 horas. Asimismo, se informó que un evento similar se realizó el día anterior en las inmediaciones de la avenida Zarco, donde, según comentarios de participantes, las calcomanías se agotaron rápidamente debido a la alta asistencia.

En las plataformas digitales, algunos usuarios han solicitado ampliar la distribución de los adhesivos a otros puntos de la ciudad, así como organizar actividades similares en municipios como Ciudad Juárez y Cuauhtémoc.

Al ser cuestionada sobre estas movilizaciones, la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, señaló que las convocatorias no son organizadas oficialmente por el partido, sino que corresponden a iniciativas impulsadas por ciudadanos simpatizantes de la gobernadora.

No obstante, reconoció que integrantes de Acción Juvenil y estructuras partidistas han participado en actividades relacionadas con la distribución de calcomanías, atendiendo solicitudes de personas interesadas en manifestar públicamente su respaldo a la titular del Ejecutivo estatal.

Las muestras de apoyo surgen en medio de la atención pública generada por el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora, situación que ha motivado diversas expresiones de respaldo por parte de simpatizantes y militantes panistas.