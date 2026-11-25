Miércoles 25 de noviembre de 2026

El Comité Organizador de la Feria Guadalupana 2026 convocó al empresariado chihuahuense y a la ciudadanía en general a contribuir a la construcción de la nueva Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, proyectada por sus promotores como la más grande de Norteamérica, y cuyo desarrollo integral requiere una inversión pendiente estimada de 200 millones de pesos.

El Comité explicó que el proyecto se desarrolla en un predio de más de 100 hectáreas y contempla una Basílica con capacidad para aproximadamente cinco mil asistentes en su interior, así como un complejo docesano adicional que podrá recibir otras cinco mil personas en el exterior, mismo que comprende un Centro Comunitario, comedor comunitario, dispensario médico, áreas de atención y acompañamiento psicológico, Centro de Estudios Guadalupanos, aulas de formación, canchas deportivas, áreas infantiles, espacios recreativos y plazas destinadas a actividades culturales y sociales.

Actualmente, ya se cuenta con la Ermita de Guadalupe, la Capilla de San Juan Diego, la Calzada de los Misterios y la Plaza Mariana, en donde se han realizado diversas acciones de apoyo a familias, entre ellas la entrega de despensas y actividades de formación. El Comité destacó que la consolidación del proyecto también representa una oportunidad para que la fe de los chihuahuenses pueda convertirse en una de sus obras más generosas y solidarias, y así detonar el turismo religioso y generar actividad económica en sectores como el comercio, la gastronomía, el transporte, desarrollos inmobiliarios y servicios entre muchos más.

Para avanzar en su construcción, el Comité recordó que la participación de los chihuahuenses es trascendental para lograr este gran objetivo que quedará como legado para las futuras generaciones.

Adicional a esta información, los organizadores de la Feria Guadalupana 2026 reiteraron la invitación a participar en la programación que iniciará el martes 1 de diciembre con actividades culturales e históricas. Durante la semana habrá conferencias los días 1, 3 y 4, el Rodeo Guadalupano Pro-Basílica el sábado 5 y la peregrinación de catequistas el domingo 6. Las celebraciones continuarán con la misa de gallo a la Virgen y el domingo 13 con la Feria Guadalupana, que ofrecerá venta de comida, juegos mecánicos y festival artístico en la sede de la futura Basílica.

Finalmente, la organización invitó a las empresas y a toda la población a sumarse mediante aportaciones voluntarias a BBVA, cuenta 0121476300, CLABE interbancaria 012150001214763009. De acuerdo con el Comité, la entidad receptora de los donativos está autorizada para emitir comprobantes fiscales deducibles de impuestos. Para información y solicitud de recibos están disponibles los teléfonos 614 516 8910 y 614 130 2216.