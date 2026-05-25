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Lunes 25 de mayo de 2026

Convocan a jóvenes chihuahuenses a participar en el Premio Municipal a la Juventud “Agustín Melgar” 2026

El Ayuntamiento de Chihuahua lanzó la convocatoria para el Premio Municipal a la Juventud “Agustín Melgar” 2026, reconocimiento que busca distinguir a jóvenes que, mediante su esfuerzo, talento y compromiso social, contribuyen al desarrollo y bienestar de la comunidad.

Este galardón tiene como objetivo impulsar y reconocer a las juventudes que destacan en distintos ámbitos de la vida pública, académica, cultural y social, promoviendo la participación activa de las nuevas generaciones en la construcción de una mejor ciudad.

La convocatoria está dirigida a jóvenes residentes del municipio de Chihuahua que hayan sobresalido por su desempeño y trayectoria en áreas como el ámbito académico, artístico, productivo, cívico, social y ecológico, entre otros rubros establecidos en las bases oficiales.

Las autoridades municipales señalaron que este reconocimiento busca visibilizar historias de esfuerzo y liderazgo juvenil, así como fomentar la participación de las y los jóvenes en acciones que generen un impacto positivo en su entorno.

Asimismo, destacaron que el Premio Municipal a la Juventud “Agustín Melgar” se ha consolidado como uno de los principales espacios de reconocimiento para quienes contribuyen al desarrollo de Chihuahua mediante proyectos, iniciativas y actividades en beneficio de la sociedad.

Las y los interesados podrán consultar los requisitos, categorías y procedimientos de registro en la convocatoria oficial publicada por el Gobierno Municipal.

La administración municipal invitó a la ciudadanía, instituciones educativas, organizaciones civiles y asociaciones a postular a jóvenes que consideren merecedores de esta distinción, con el propósito de reconocer el talento y la dedicación de quienes impulsan el desarrollo de Chihuahua desde distintos ámbitos.

La convocatoria completa se encuentra disponible en el portal oficial del Municipio de Chihuahua para su consulta y registro.

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