Convocan a jóvenes de la clase 2007 y remisos al sorteo del Servicio Militar Nacional

Martes 11 de noviembre de 2025

Ciudad Juárez, Chih. – La Junta Municipal de Reclutamiento convocó a los jóvenes de la clase 2007 y remisos a participar en el sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN), que se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre a las 9:00 horas en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo, ubicado en la calle José Esteban Coronado, colonia Cuauhtémoc.

Hebert Villa, jefe de la Junta de Reclutamiento, informó que el proceso corresponde a la calendarización oficial del Estado Mayor de la Defensa Nacional y que los jóvenes que tramitaron su cartilla entre el 15 de enero y el 15 de octubre de este año deberán presentarse personalmente al acto. “Tienen que asistir el joven personalmente, no pueden asistir familiares y no tienen que llevar nada de papelería”, precisó Villa, recordando que la presencia del interesado es indispensable para validar su participación.

El sorteo será dirigido por autoridades militares y de la Junta Municipal de Reclutamiento, con el propósito de determinar la situación administrativa de los convocados.

El funcionario explicó que hubo un cambio de fecha respecto al calendario inicial, derivado de una instrucción del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por lo que se pidió a los jóvenes atender la convocatoria actualizada.

Los seleccionados recibirán las indicaciones correspondientes durante el evento, y posteriormente se publicarán las listas y horarios de entrega en los canales oficiales de la Junta.

Finalmente, la autoridad local exhortó a los jóvenes convocados a cumplir puntualmente con su cita, siguiendo la instrucción federal y para garantizar un proceso ordenado y transparente.