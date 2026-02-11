Convocan a jóvenes y remisos a tramitar su cartilla del Servicio Militar Nacional en Chihuahua

Miércoles 11 de febrero de 2026

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con el Gobierno Municipal, convocó a todos los mexicanos que cumplan 18 años en 2026 —clase 2008— así como a remisos de hasta 39 años, a realizar el trámite de su cartilla del Servicio Militar Nacional (SMN).

El periodo de inscripción inició el 12 de enero y concluirá el 15 de octubre, y se realiza en la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada en las calles Cuarta y Ochoa, colonia Santa Rosa, únicamente con cita previa.

Entre los requisitos se incluyen: acta de nacimiento reciente, CURP actualizada, cuatro fotografías tamaño credencial con fondo blanco, comprobante de domicilio reciente y constancia del grado máximo de estudios. Los remisos deben presentar además una identificación oficial con fotografía. La autoridad recomienda acudir con pluma negra para llenar los formatos.

La Comandancia de la Quinta Zona Militar en Chihuahua amplió las fechas de reclutamiento en febrero para facilitar la inscripción. Los días adicionales son 7, 8, 14, 15, 21 y 22, en módulos que funcionarán de 08:00 a 13:00 horas, con centros de adiestramiento en el 23/o Batallón de Infantería, el BAM No. 13, el Noveno Regimiento de Caballería en Juárez y el 35 Batallón de Infantería en Nuevo Casas Grandes.

Deben presentarse quienes obtuvieron bola blanca o negra en el sorteo de noviembre de 2025, remisos y mujeres voluntarias mayores de 18 años. El adiestramiento 2026 tendrá dos escalones de 13 sesiones sabatinas, del 14 de febrero al 9 de mayo y del 1 de agosto al 24 de octubre. Al concluir, los participantes recibirán su cartilla liberada.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al 072, extensiones 5170 y 5171, o al teléfono 614 200 48 00, o acudir a las unidades militares de la Quinta Zona Militar en Chihuahua.