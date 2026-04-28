Convocan a jugadores de Bravos a proceso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Martes 28 de abril de 2026

La Selección mexicana de fútbol convocó a dos futbolistas del FC Juárez para su proceso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se trata de Denzell García y Jairo Torres, quienes forman parte de un grupo de ocho jugadores considerados en seguimiento hacia el siguiente ciclo mundialista, y que ahora se integran a esta etapa de preparación para fortalecer al conjunto nacional.

Los convocados deberán reportar el próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, donde iniciarán la concentración previa a la justa mundialista. La lista final de convocados será anunciada el 1 de junio.

Como parte de su preparación, México disputará tres partidos amistosos: enfrentará a Ghana el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla; posteriormente jugará ante Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena, California; y cerrará contra Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

El debut del conjunto mexicano en el Mundial será ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Banorte.