Convocan a manifestación en apoyo a César Jáuregui en Ciudad Judicial

Sábado 17 de octubre de 2026

A través de redes sociales comenzó a circular una convocatoria para realizar este sábado una manifestación en apoyo al exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

De acuerdo con la publicación difundida, la concentración está programada para las 2:00 de la tarde en Ciudad Judicial, en la zona de las calles Niños Héroes y Ocampo, en el Centro de la capital.

La convocatoria invita a participar a ciudadanos que deseen expresar públicamente su respaldo a Jáuregui, en medio de la atención política y mediática que ha generado recientemente su situación.

La movilización ocurre en un momento de alta tensión alrededor del exfuncionario estatal y podría convertirse en una primera muestra pública para medir el respaldo político y ciudadano que mantiene.

Hasta el momento, la convocatoria difundida en redes sociales no precisa qué organización o grupo está formalmente detrás de la concentración, por lo que habrá que esperar al desarrollo de la manifestación para conocer quiénes participan y los posicionamientos que se emitan.