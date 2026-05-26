Convocan a movilizaciones en apoyo a Maru Campos previo a comparecencia ante la FGR

Martes 26 de mayo de 2026

Simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) comenzaron a difundir convocatorias para realizar movilizaciones de apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, previo a la comparecencia programada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las investigaciones relacionadas con el operativo efectuado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.

A través de grupos de WhatsApp circulan invitaciones para concentraciones que se llevarán a cabo este miércoles 27 de mayo a las 9:00 de la mañana frente a las instalaciones de la FGR en Ciudad Juárez y, de manera simultánea, en la avenida Universidad de la ciudad de Chihuahua, donde se ubica la representación de la dependencia federal.

Además, se han difundido llamados para realizar otras actividades de respaldo el próximo 30 de mayo en la capital del estado, aunque hasta el momento no se ha informado el lugar donde se desarrollarán.

De manera paralela, en la plataforma Change.org fue habilitada una petición ciudadana en respaldo a la mandataria estatal, la cual acumulaba más de 31 mil firmas al cierre de este lunes. El documento expresa apoyo a la gobernadora y solicita que no se emprendan acciones legales en su contra.

Al ser cuestionada sobre su asistencia a la cita programada por la FGR, Campos Galván señaló que continúa analizando las opciones jurídicas disponibles. No obstante, afirmó que siempre ha actuado conforme a la ley y que atenderá el requerimiento de la autoridad, ya sea de manera presencial o mediante una respuesta por escrito.

Por su parte, dirigentes nacionales y estatales del PAN manifestaron públicamente su respaldo a la gobernadora y sostuvieron que la investigación federal representa un acto de hostigamiento procesal. Asimismo, adelantaron que en los próximos días darán a conocer nuevas acciones de apoyo político y ciudadano.

La comparecencia de la mandataria estatal está programada para este miércoles en Ciudad Juárez, en el marco de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República sobre los hechos ocurridos durante el operativo en la Sierra de El Pinal.