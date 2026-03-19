Convocan al Primer Foro Regional de Economía Social 2026 en Parral

Jueves 19 de marzo de 2026

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, lanzó la convocatoria para el Primer Foro Regional de Economía Social 2026, un espacio que reunirá a especialistas, académicos y actores sociales con el objetivo de impulsar modelos económicos incluyentes y sostenibles en la región sur de Chihuahua.

El encuentro se realizará el próximo viernes 20 de marzo en la Universidad Tecnológica de Parral, donde se desarrollará un programa enfocado en el fortalecimiento de esquemas de economía social como alternativa para reducir desigualdades y promover el desarrollo comunitario.

Durante la jornada se abordarán temas relacionados con cooperativismo, emprendimiento social y articulación de sectores productivos, además de la presentación de experiencias exitosas que reflejan el impacto de estos modelos en el entorno local.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, organizaciones civiles, cooperativas, empresarios y público interesado en construir nuevas formas de desarrollo económico con enfoque social, fomentando la participación y el intercambio de ideas entre los distintos sectores.

Con este foro, las autoridades buscan generar un espacio de diálogo y colaboración que permita consolidar estrategias orientadas a un crecimiento más equitativo y con beneficios directos para las comunidades.