Convocan organismos empresariales a foros #YoElijoRegidor para impulsar elección directa de regidores

Viernes 13 de febrero de 2026

En un esfuerzo por fortalecer la democracia local y mejorar la rendición de cuentas en los ayuntamientos, organismos de la iniciativa privada lanzaron una convocatoria abierta a la ciudadanía para participar en los foros denominados #YoElijoRegidor.

De acuerdo con los organizadores, estos encuentros buscan abrir un espacio de diálogo y análisis ante la negativa de diversos sectores para implementar la elección directa de regidores en el estado, mecanismo que consideran un derecho constitucional aún no garantizado en la entidad.

La premisa central de los foros sostiene que las y los regidores tienen una responsabilidad administrativa y social clave: vigilar que el gobierno municipal cumpla con la prestación de servicios públicos de calidad. Señalan que, cuando esta función se debilita por la falta de representación directa, la eficacia gubernamental disminuye y la atención a las necesidades ciudadanas se ve afectada.

Los organizadores argumentan que, al no ser electos de manera individual por la ciudadanía, el vínculo de compromiso entre regidores y población se reduce, lo que impacta en la supervisión del ejercicio público y, en consecuencia, en la calidad de vida en los municipios.

El calendario de actividades iniciará el 17 de febrero a las 18:00 horas en Ciudad Juárez, en el Edificio Participa Juárez de Plan Estratégico de Juárez. Posteriormente, el 19 de febrero, el foro se realizará en Cuauhtémoc en las instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial de Cuauhtémoc.

La jornada concluirá el 20 de febrero con dos eventos: uno a las 11:00 horas en el salón audiovisual de Nogamex en Nuevo Casas Grandes y, por la tarde, a las 17:00 horas en la ciudad de Chihuahua, en las instalaciones de COPARMEX Chihuahua.

A través de esta movilización, los sectores productivos y sociales convocantes hicieron un llamado a la población para informarse y participar activamente, al considerar que la elección directa de regidores permitiría fortalecer la fiscalización del gobierno municipal y garantizar una atención más eficiente a las demandas ciudadanas.