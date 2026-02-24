Cooperación de la CIA fue clave para la operación que abatió a “El Mencho”

Martes 24 de febrero de 2026

La Agencia Central de Inteligencia proporcionó información crucial que permitió a las fuerzas especiales mexicanas localizar y abatir a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el pasado domingo, según fuentes estadounidenses y personas con conocimiento directo de la operación.

Las autoridades mexicanas indicaron que localizaron al capo siguiendo a una de sus parejas sentimentales, tras rastrear primero a un colaborador que la acompañó a una cita con Oseguera en su escondite. El general Ricardo Trevilla Trejo explicó que la información sobre el colaborador provino del ala de élite de inteligencia del ejército mexicano, complementada con datos proporcionados por agencias estadounidenses, incluida la CIA.

Una fuente cercana a la operación calificó la información de la CIA como “decisiva para eliminar” al líder del cártel. No se divulgaron los métodos específicos de recolección, pero se sabe que incluyen redes de informantes humanos, imágenes aéreas y comunicaciones interceptadas.

Durante los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden, Estados Unidos intensificó el intercambio de inteligencia sobre cárteles mexicanos, incluyendo vuelos encubiertos de drones y la contratación de informantes para localizar laboratorios y líderes criminales.

El Comando Norte estadounidense estableció en enero un grupo de intercambio de inteligencia en Fort Huachuca, integrado por unos 300 militares y civiles de agencias de seguridad e inteligencia, que proporcionó datos clave para rastrear a Oseguera y sus redes de apoyo.

El general de brigada Maurizio Calabrese, líder del grupo especial, destacó que su labor consiste en mapear las redes que rodean a los cárteles para desestabilizar su estructura y afectar sus fuentes de ingreso, aun cuando los involucrados no sean miembros directos de los grupos criminales.

La operación reforzó la capacidad del gobierno mexicano para actuar con rapidez y disminuyó la presión estadounidense para realizar redadas conjuntas o ataques unilaterales en territorio mexicano.