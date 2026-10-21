Coordina Protección Civil operativo de seguridad para visita a la capilla de San Judas Tadeo

Miércoles 21 de octubre de 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) encabezó una mesa de planeación para el Operativo San Judas 2026, en conjunto con C-7, Policía Municipal, Movilidad, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras autoridades, ante la afluencia de visitantes a la capilla de San Judas Tadeo, en el ejido Santo Tomás.

Las acciones se llevarán a cabo los días 25, 27 y 28 de octubre, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los miles de caminantes y visitantes que acudirán al lugar.

Durante la reunión, se identificaron las principales necesidades operativas y los riesgos que podrían enfrentar los asistentes, entre ellos el tránsito vehicular sobre la carretera, las condiciones meteorológicas, la deshidratación y las lesiones derivadas del recorrido a pie.

El trayecto comprende cerca de 15 kilómetros desde la Puerta de Chihuahua hasta la capilla, por lo que las autoridades coordinarán acciones preventivas para reducir riesgos y brindar atención oportuna a quienes participen en la caminata.

Heber Ortega Alderete, jefe operativo de la CEPC, destacó la importancia de mantener la vigilancia y la presencia de personal de auxilio, así como de prevenir incendios de pastizales y atender posibles casos de agotamiento entre los peregrinos.

La CEPC reitera su compromiso con la prevención y la coordinación interinstitucional para proteger la vida y la integridad de la población.