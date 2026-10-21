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Miércoles 21 de octubre de 2026

Coordina Protección Civil operativo de seguridad para visita a la capilla de San Judas Tadeo

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) encabezó una mesa de planeación para el Operativo San Judas 2026, en conjunto con C-7, Policía Municipal, Movilidad, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras autoridades, ante la afluencia de visitantes a la capilla de San Judas Tadeo, en el ejido Santo Tomás.

Las acciones se llevarán a cabo los días 25, 27 y 28 de octubre, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los miles de caminantes y visitantes que acudirán al lugar.

Durante la reunión, se identificaron las principales necesidades operativas y los riesgos que podrían enfrentar los asistentes, entre ellos el tránsito vehicular sobre la carretera, las condiciones meteorológicas, la deshidratación y las lesiones derivadas del recorrido a pie.

El trayecto comprende cerca de 15 kilómetros desde la Puerta de Chihuahua hasta la capilla, por lo que las autoridades coordinarán acciones preventivas para reducir riesgos y brindar atención oportuna a quienes participen en la caminata.

Heber Ortega Alderete, jefe operativo de la CEPC, destacó la importancia de mantener la vigilancia y la presencia de personal de auxilio, así como de prevenir incendios de pastizales y atender posibles casos de agotamiento entre los peregrinos.

La CEPC reitera su compromiso con la prevención y la coordinación interinstitucional para proteger la vida y la integridad de la población.

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