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Miércoles 11 de noviembre de 2026

Coparmex Chihuahua prepara a empresas para 2027 con cursos de capacitación

Con el objetivo de fortalecer la competitividad y el talento empresarial rumbo a 2027, Coparmex Chihuahua anunció un programa de cursos y talleres que se desarrollará durante noviembre y diciembre, enfocado en tecnología, finanzas, recursos humanos y actualización fiscal.

El organismo empresarial destacó que el cierre de año representa una oportunidad para actualizar conocimientos, mejorar procesos y preparar a las empresas ante los desafíos del próximo año.

La oferta de capacitación contempla cinco actividades:

25 y 26 de noviembre: IA Agéntica para Recursos Humanos, en modalidad virtual.

27 de noviembre: Claude Aplicado al Negocio.

2 de diciembre: Reformas Fiscales 2027 y Cierre Fiscal 2026.

3 y 4 de diciembre: Crédito y Cobranza.

8 y 9 de diciembre: Finanzas para No Financieros: Presupuesto y Flujo de Efectivo.

Coparmex señaló que la capacitación continua constituye una inversión estratégica para elevar la productividad, fortalecer la toma de decisiones y desarrollar las capacidades de los equipos de trabajo.

Los cursos están dirigidos tanto a empresas afiliadas como a no afiliadas, con beneficios preferenciales para socios.

Las personas interesadas pueden solicitar información e inscribirse al teléfono 614 247 6880 o mediante el correo capacitacion@coparmexchihuahua.org.

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