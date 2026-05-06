Coparmex pide al SAT restablecer deducción total de prestaciones laborales

Miércoles 6 de mayo de 2026

La Confederación Patronal de la República Mexicana solicitó al Servicio de Administración Tributaria restablecer la deducibilidad al 100 por ciento de prestaciones sociales como aguinaldo, horas extras, vacaciones y reparto de utilidades, beneficio que existía antes de 2014.

Tras una reforma fiscal implementada ese año, la deducción de estas prestaciones quedó limitada al 53 por ciento, situación que empresarios consideran afecta la competitividad y el empleo formal.

El presidente de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, señaló que esta medida ayudaría a compensar los costos que han enfrentado las empresas por recientes cambios en materia laboral.

Indicó que recuperar la deducibilidad total sería un incentivo importante para fortalecer el empleo formal, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Además, planteó la necesidad de actualizar la tabla del Impuesto Sobre la Renta para que los incrementos al salario mínimo generen mayores beneficios reales para los trabajadores.

Sierra Álvarez propuso analizar que el cobro del ISR se aplique después de tres salarios mínimos, con el objetivo de que los aumentos salariales tengan un impacto más directo en el ingreso de los empleados.