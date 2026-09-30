México

26.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 30 de septiembre de 2026

Copiloto habría intentado estrellar vuelo de Flydubai rumbo a Tel Aviv; pasajeros lograron someterlo

Internacional.- Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, después de un grave incidente dentro de la cabina que habría involucrado a los dos pilotos.

De acuerdo con información confirmada por Reuters y con declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el copiloto, de nacionalidad omaní, habría atacado con un arma blanca al capitán y posteriormente intentado tomar el control de la aeronave.

Durante el incidente, el vuelo FZ1073 registró una brusca pérdida de altitud y transmitió códigos de emergencia, entre ellos el 7500, utilizado para advertir una posible interferencia ilícita o intento de secuestro.

Pasajeros y miembros de la tripulación intervinieron para someter al presunto agresor y permitir que otros pilotos recuperaran el control de la aeronave. El avión aterrizó finalmente en el aeropuerto de Tabuk, donde las autoridades sauditas asumieron el control de la situación.

Flydubai confirmó que la aeronave aterrizó de manera segura y que todos los pasajeros fueron localizados y se encontraban a salvo, aunque evitó detallar inicialmente las causas del incidente mientras continúan las investigaciones.

Netanyahu calificó el hecho como un intento deliberado de provocar una tragedia aérea, aunque las autoridades sauditas y la propia aerolínea mantienen abierta la investigación para determinar con precisión lo ocurrido y establecer la motivación del copiloto.

El presunto responsable quedó bajo custodia de autoridades sauditas, mientras que los pilotos lesionados recibieron atención médica después del aterrizaje.

El caso generó una amplia movilización de seguridad en Israel y Arabia Saudita debido a la naturaleza de la emergencia y al destino final del vuelo.

OFAC señala a exfuncionario de la Aduana de Ciudad Juárez como presunto facilitador del narcotráfico

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen en Ciudad Juárez a “El Chivo”, presunto jefe de La Línea y objetivo de autoridades federales

Cancelan cuatro proyectos eléctricos por rechazo de comunidades

NYT señala que polémicas en torno a “Andy” López Beltrán ponen presión sobre Morena y Sheinbaum

Impulsa Gilberto Loya colaboración con Grupo Bafar para fortalecer la conducción segura
Tennessee ejecutará a Christa Pike, primera mujer en más de 200 años
Buscan a Neftali González Rodríguez, desaparecido en Chihuahua capital
Detienen a cuatro policías procesales por homicidio calificado y tortura en Chihuahua
Fallece Jorge Kahwagi Macari a los 58 años
INE fortalece estructura territorial rumbo al Proceso Electoral Federal 2026-2027
TEE llama a coordinadores políticos a respetar la ley ante inicio del proceso electoral 2027
Detienen a cuatro policías procesales por muerte de reo; video exhibe presuntos actos de tortura

Municipios

Más Noticias

Transportistas reportan hasta 40 robos diarios en carreteras de México
Morena admite que encuestas no fueron el único criterio para definir candidaturas rumbo a 2027
Sheinbaum confirma retiro de ficha roja contra Inés Gómez Mont y Álvarez Puga; México buscará reactivarla