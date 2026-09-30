Copiloto habría intentado estrellar vuelo de Flydubai rumbo a Tel Aviv; pasajeros lograron someterlo

Miércoles 30 de septiembre de 2026

Internacional.- Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, después de un grave incidente dentro de la cabina que habría involucrado a los dos pilotos.

De acuerdo con información confirmada por Reuters y con declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el copiloto, de nacionalidad omaní, habría atacado con un arma blanca al capitán y posteriormente intentado tomar el control de la aeronave.

Durante el incidente, el vuelo FZ1073 registró una brusca pérdida de altitud y transmitió códigos de emergencia, entre ellos el 7500, utilizado para advertir una posible interferencia ilícita o intento de secuestro.

Pasajeros y miembros de la tripulación intervinieron para someter al presunto agresor y permitir que otros pilotos recuperaran el control de la aeronave. El avión aterrizó finalmente en el aeropuerto de Tabuk, donde las autoridades sauditas asumieron el control de la situación.

Flydubai confirmó que la aeronave aterrizó de manera segura y que todos los pasajeros fueron localizados y se encontraban a salvo, aunque evitó detallar inicialmente las causas del incidente mientras continúan las investigaciones.

Netanyahu calificó el hecho como un intento deliberado de provocar una tragedia aérea, aunque las autoridades sauditas y la propia aerolínea mantienen abierta la investigación para determinar con precisión lo ocurrido y establecer la motivación del copiloto.

El presunto responsable quedó bajo custodia de autoridades sauditas, mientras que los pilotos lesionados recibieron atención médica después del aterrizaje.

El caso generó una amplia movilización de seguridad en Israel y Arabia Saudita debido a la naturaleza de la emergencia y al destino final del vuelo.