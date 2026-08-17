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Lunes 17 de agosto de 2026

Corea del Sur espera reactivar diálogo entre EU y Corea del Norte tras reducción de ejercicios militares

Seúl, Corea del Sur.- El Gobierno de Corea del Sur expresó su esperanza de que se reactive el diálogo diplomático entre Estados Unidos y Corea del Norte, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara reducir sustancialmente los ejercicios militares conjuntos que Washington y Seúl realizan en la península.

La decisión fue anunciada por Trump mientras comenzaban los ejercicios anuales Ulchi Freedom Shield, programados durante 11 días y considerados fundamentales para la preparación militar de ambos países frente a posibles amenazas norcoreanas.

Trump justificó su determinación al señalar que mantiene una buena relación con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y considerar que las maniobras resultan costosas y envían una señal hostil hacia Pyongyang.

El mandatario estadounidense informó que instruyó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a reducir las actividades, aunque hasta el momento no se ha precisado qué partes del entrenamiento serán modificadas.

Seúl apuesta por retomar la diplomacia

La oficina del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, señaló que espera que la relación entre Trump y Kim pueda traducirse en un “diálogo significativo” entre Washington y Pyongyang y eventualmente contribuir a reducir las tensiones.

Corea del Sur aseguró que realizará los esfuerzos diplomáticos necesarios para promover la paz y estabilidad en la península de Corea.

El anuncio estadounidense generó incertidumbre en Corea del Sur debido a que la alianza militar con Washington representa uno de los pilares de su estrategia de seguridad frente al programa nuclear y de misiles norcoreano.

Corea del Norte, que históricamente ha considerado estos ejercicios como preparativos para una eventual invasión, no había reaccionado de inmediato al anuncio.

Especialistas consideran que la decisión de Trump podría representar una señal de apertura para retomar las negociaciones con Kim Jong-un. Sin embargo, advierten que las condiciones son distintas a las de anteriores acercamientos debido al crecimiento del arsenal nuclear norcoreano y al fortalecimiento de la cooperación militar de Pyongyang con Rusia.

Mientras tanto, Seúl y Washington mantienen conversaciones sobre su cooperación militar y las posibles contribuciones para garantizar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones internacionales relacionadas con Irán.

Maru Campos encabeza Mesa Estatal de Construcción de Paz

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