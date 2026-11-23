Lunes 23 de noviembre de 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que la corrupción y las omisiones de autoridades permitieron que organizaciones criminales operaran durante años con impunidad en Sinaloa, fortalecieran sus estructuras y acumularan armamento de alto poder.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal abordó el tema tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, registrada el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

“Pudieron actuar con impunidad, porque hubo autoridades que se dejaron corromper, y otras que, simplemente por omisión, permitieron que siguieran haciendo daño por muchos años”, declaró García Harfuch.

Grupos criminales acumularon armamento durante años

El titular de Seguridad explicó que la protección y falta de intervención de determinadas autoridades facilitaron el crecimiento de las organizaciones delictivas, que lograron ampliar sus operaciones y fortalecer su capacidad de fuego.

En ese sentido, destacó que durante el operativo contra el “Chapo Isidro” se aseguró una importante cantidad de armamento, cuyo inventario será presentado posteriormente por las autoridades federales.

“Se aseguró fuerte armamento, más adelante se darán detalles, pero es armamento que da cuenta de la capacidad de fuego que el grupo acumuló durante años de impunidad”, señaló.

Investigaciones por posibles vínculos con autoridades

Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos sobre presuntos vínculos entre funcionarios de Sinaloa y organizaciones criminales, incluidos señalamientos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, quien ha rechazado las acusaciones en su contra.

No obstante, García Harfuch no identificó públicamente a funcionarios específicos como responsables de los actos de corrupción y omisión que denunció.

El secretario reiteró que las investigaciones sobre posibles responsabilidades de servidores públicos deben continuar por las vías institucionales correspondientes.

Mantendrán operativos en Sinaloa

García Harfuch aseguró que el Gobierno federal continuará con los despliegues de seguridad, trabajos de inteligencia y acciones coordinadas para debilitar a las organizaciones criminales que operan en la entidad.

Subrayó que las operaciones estarán dirigidas contra los responsables de la violencia, independientemente de la facción criminal a la que pertenezcan.

La captura del “Chapo Isidro” abrió nuevos cuestionamientos sobre las condiciones que permitieron a su organización mantener presencia territorial y operar durante años sin ser desarticulada.