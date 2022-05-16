Cortes de energía afectan suministro de agua en Chihuahua; 43 mil personas registran baja presión

Jueves 13 de agosto de 2026

Más de 43 mil habitantes de la ciudad de Chihuahua registraron afectaciones en el suministro de agua debido a fallas de energía eléctrica que dejaron fuera de operación pozos y sistemas de rebombeo, informó la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

El director de la dependencia, Alan Falomir, explicó que durante el 12 de agosto se contabilizaron un total de 99 fallas de energía relacionadas con la operación de la infraestructura hidráulica.

Tan solo a partir de las 19:00 horas se registraron 59 interrupciones adicionales, de acuerdo con la actualización del reporte correspondiente al suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Más de 9 millones de litros dejaron de ingresar a la red

Como consecuencia de las interrupciones eléctricas, la JMAS dejó de inyectar al sistema aproximadamente 9 millones 356 mil litros de agua, situación que repercutió en la presión disponible para miles de usuarios de la capital.

Las fallas también provocaron bajos niveles en distintos tanques de almacenamiento, entre ellos Colina, Saucito, Saucito 2, Panamericana, Lomas Rejón, Cerro Grande y Valle de la Madrid.

La disminución en los niveles de estos depósitos se reflejó en baja presión en diferentes sectores de Chihuahua, mientras se restablecía la operación de los pozos y rebombeos afectados por las interrupciones eléctricas.

De acuerdo con la JMAS, la problemática tuvo su origen en las fallas del suministro de energía requerido para mantener funcionando la infraestructura que abastece de agua a la ciudad.