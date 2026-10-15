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Jueves 15 de octubre de 2026

Costa Rica declara “narcoterroristas” a seis cárteles mexicanos

La presidenta Laura Fernández anunció la medida durante la inauguración de una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo implementado en El Salvador

El Gobierno de Costa Rica declaró como organizaciones narcoterroristas a seis cárteles mexicanos y tres grupos colombianos, como parte de una nueva estrategia para combatir al crimen organizado y el narcotráfico.

La presidenta Laura Fernández Delgado anunció la medida durante la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una cárcel de máxima seguridad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) implementado por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

La declaratoria incluye a seis organizaciones criminales mexicanas: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, La Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

También fueron incluidas tres organizaciones colombianas: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Costa Rica está empleando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para frenar la avanzada del narcoterrorismo y para expulsarlos del territorio nacional”, afirmó Fernández.

Los seis grupos mexicanos incluidos inicialmente por Costa Rica coinciden con organizaciones que Estados Unidos designó como terroristas en 2025. Posteriormente, el Gobierno estadounidense amplió su listado para incorporar a otras organizaciones criminales mexicanas.

La administración de Fernández ha mostrado coincidencias con la estrategia estadounidense de combate a los cárteles y ha tomado como referencia algunas de las políticas de seguridad impulsadas por Bukele en El Salvador.

Costa Rica se incorporó además en marzo a la denominada Coalición contra los Cárteles de las Américas, iniciativa internacional para fortalecer la cooperación frente al narcotráfico y el crimen organizado.

México no forma parte de dicha coalición.

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