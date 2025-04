Crece con Sheinbaum incautación de fentanilo

Lunes 31 de marzo de 2025

En los primeros dos meses de este año la administración de Claudia Sheinbaum decomisó una mayor cantidad de drones y de kilogramos de fentanilo que en años anteriores, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proporcionadas a EL UNIVERSAL vía transparencia.

Los drones asegurados por personal militar en el primer bimestre de 2025 fueron 29, mientras que 2023 se incautaron 15, y en 2024 sólo 12.

Respecto al fentanilo, durante enero y febrero de 2025 la dependencia decomisó 89 kilos, un promedio mensual de 44.5 kilogramos, cifra superior a lo incautado mensualmente en 2024, un promedio de 28 kilos.

Además, el pasado 21 de marzo EL UNIVERSAL publicó que la administración de la presidenta Sheinbaum Pardo aceleró la incautación de artefactos explosivos improvisados (AEI). Sólo en el primer bimestre de 2025 el Ejército Mexicano aseguró mil 255 piezas, cifra similar a la registrada en todo 2022, cuando se reportaron mil 375.

De 2022 a febrero de 2025 se incautaron a nivel nacional 6 mil 871 artefactos, de los cuales 33 de cada 100 fueron asegurados en Michoacán, presumiblemente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Año con año, los decomisos van en aumento; por ejemplo, en 2022 se documentaron mil 375 explosivos incautados; en 2023, mil 681, y en 2024 se llegó a 2 mil 560, lo que refleja un aumento de 86%, según estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionadas a El Gran Diario de México vía transparencia.

Carlos Hernández Vázquez, especialista en seguridad, justicia e inteligencia, considera que hay acciones más proactivas del actual gobierno en el combate al crimen organizado, derivado de la presión de Estados Unidos.

“Existe un cambio mayúsculo de lo que es abrazos y no balazos a lo que intenta ser una estrategia, pero no debemos dejar de entender que es la presión de Estados Unidos (...). Es la principal razón por la que tenemos este incremento en aseguramientos”, expresa el también director de NZAYA, Diplomacy, Rule of Law, Security & Intelligence.

Hernández Vázquez agrega que el uso de Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV, por sus siglas en inglés), es cada vez más accesible a todo mundo, entre ellos el crimen organizado, que no deja de modernizar e innovar en las formas de ataque y transporte de sustancias ilícitas. En el caso del fentanilo, se puede llevar en menor cantidad y el impacto es mayúsculo, detalla.

El consultor en seguridad nacional enfatiza que la tecnología está cambiando las técnicas y tácticas de las células delictivas.

Señala que los drones pueden emplearse, por ejemplo, para vigilar perímetros, dar tratamiento en los campos de cultivo a las plantas con pesticidas, para transportar drogas y para atacar a unidades militares o policiales.

El integrante de la Asociación internacional de Ciberseguridad detalla que en el caso del fentanilo, la tendencia de aseguramiento al alza va en razón de las discusiones bilaterales que se efectúan entre Estados Unidos y México.

El presidente “Donald Trump está abocado a que toda su estrategia de seguridad en materia de combate a las drogas esté en el fentanilo, porque ha aumentado su presencia en las muertes por sobredosis de estadounidenses”, precisa Hernández.

Químicos consultados por El Gran Diario de México, que prefirieron el anonimato, explican que dos miligramos de fentanilo equivale a 15 cubitos de sal de mesa y son letales para una persona con peso normal.

Indican que calcular exactamente la cantidad de fentanilo que tiene cada pastilla es complicado, porque depende de cada cártel y proveedor, pero generalmente lo emplean como aditivo en otras drogas para hacerlas más adictivas.

“Es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina (…) haciendo el cálculo del aseguramiento [en este bimestre de 2025] de que son 89 kilos de fentanilo, suponiendo que son 100% puros, alcanzarían de 80 a 90 millones de pastillas, esto para que tengan una dosis potencialmente adictiva”, subrayan los expertos. Resaltan que el fentanilo provoca una sensación de felicidad, aletargamiento, confusión y sedación; en dosis elevadas, causa problemas para respirar y pérdida del conocimiento.

Daniel Castillo Santander, maestro en Seguridad y Estrategia Aplicada, coincide que el aseguramiento de fentanilo es por la presión de EU y asevera que funciona a corto plazo en lo político, pero no a largo plazo. Insiste en que no se combaten las causas reales del problema; ¿dónde están los programas de prevención de las adicciones en Estados Unidos? ¿Lo están viendo como un problema de salud pública?

“No atienden por qué la gente consume tantas drogas y por qué es tan redituable económicamente, que justamente se genera lo que conocemos como crimen organizado”, argumenta.

Enrique Poceros, especialista en ciberseguridad, detalla que los drones han evolucionado mediante tecnologías como semiconductores avanzados, que reducen el tamaño del equipo electrónico. “Esto lo hace más accesible, entonces el crimen organizado tiene más entrada a este tipo de dispositivos y vemos una evolución (…). Hay drones de grado comercial, industrial y militar. El dron industrial tiene capacidad de llevar cargas bastante importantes, pueden generar más daño”, asevera el responsable de Roue, consultoría y ejecución de proyectos industriales y de ciberseguridad.