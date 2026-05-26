Crece empleo en México, pero también aumenta la población sin actividad económica: Inegi

Martes 26 de mayo de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que durante el primer trimestre de 2026 se registró un incremento en la población ocupada del país; sin embargo, también aumentó el número de personas que se encuentran fuera del mercado laboral, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Según el informe, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó los 61 millones 113 mil 357 personas entre enero y marzo de este año, cifra superior a los 60 millones 491 mil 235 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento de 622 mil 122 personas.

No obstante, el organismo señaló que la tasa de participación económica mostró una ligera disminución debido a que el crecimiento de la población no económicamente activa fue mayor durante el mismo periodo.

En este rubro, la población que no participa en actividades laborales o de búsqueda de empleo pasó de 41 millones 768 mil 424 personas en el primer trimestre de 2025 a 42 millones 961 mil 8 en igual periodo de 2026, un aumento de más de 1.19 millones de personas.

El reporte también reveló un incremento en la informalidad laboral. La tasa de trabajadores que desempeñan sus actividades fuera de esquemas formales se ubicó en 54.8 por ciento, ligeramente por encima del 54.3 por ciento registrado un año antes.

Los resultados reflejan que, aunque el mercado laboral continúa generando empleos, persisten desafíos relacionados con la incorporación de más personas a la actividad económica y la reducción de la informalidad, uno de los principales retos para el desarrollo laboral del país.

La información forma parte de los indicadores que el Inegi publica de manera periódica para dar seguimiento a las condiciones del empleo y la participación económica en México.