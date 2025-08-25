Creían que estaba desaparecida; la encontraron con una tribu

Lunes 25 de agosto de 2025

Kaura Taylor, mujer originaria de Texas, fue reportada como desaparecida por su familia, lo que generó una intensa preocupación.

Sin embargo, días después fue localizada en los bosques de Jedburgh, Escocia, donde convivía con un grupo conocido como el Reino de Kubala, una comunidad que rechaza la vida moderna y asegura descender de una tribu perdida de hebreos.

En un video difundido desde el campamento, Taylor aclaró que su estancia con el grupo es voluntaria. “Obviamente no estoy desaparecida. Déjenme en paz. Soy una adulta, no una niña indefensa”, declaró la joven, respondiendo así a los reportes de búsqueda.

El Reino de Kubala está encabezado por Atehene, un ex cantante de ópera ghanés que se hace llamar “rey”, junto a su esposa Nandi. Sus integrantes viven en tiendas sin paredes, dependen de los recursos de la naturaleza y rechazan cualquier forma de comunicación o tecnología moderna.

La ideología de esta comunidad se sustenta en la creencia de que son los herederos de tierras ancestrales en Escocia, arrebatadas hace más de 400 años durante el reinado de Isabel I.