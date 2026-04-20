Crisis energética y sanciones apagan la vida nocturna en La Habana

Lunes 20 de abril de 2026

Las calles de La Habana lucen hoy desiertas por las noches. Teatros cerrados, bares sin actividad y escasa iluminación reflejan el impacto de la crisis económica y energética que atraviesa la isla.

El endurecimiento de sanciones durante la administración de Donald Trump, junto con la escasez de combustible, ha reducido drásticamente la actividad nocturna y el turismo, uno de los principales motores económicos del país.

La situación contrasta con el auge registrado tras el acercamiento entre Barack Obama y Raúl Castro en 2016, cuando la isla alcanzó cifras récord de visitantes, con 4.7 millones de turistas en 2018.

Actualmente, la venta de gasolina está restringida, el transporte público se limita a horarios reducidos y aerolíneas internacionales como Air France, Air Canada e Iberia han suspendido operaciones por falta de combustible.

De acuerdo con cifras oficiales, en febrero solo se registraron 77 mil 600 turistas, menos de la mitad de los 178 mil del mismo mes del año anterior.

La crisis también ha derivado en apagones constantes, escasez de alimentos, medicinas y agua, así como en una migración masiva: entre 2021 y 2024, alrededor de 1.4 millones de cubanos abandonaron el país.

Expertos y ciudadanos coinciden en que la situación actual supera incluso la del llamado Periodo Especial en Cuba, tras la caída de la Unión Soviética.

Además, la interrupción del suministro petrolero desde Venezuela —tras acciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro— agravó el panorama, dejando a la isla sin combustible durante semanas.

Para emprendedores y trabajadores del sector turístico, la falta de clientes ha significado pérdidas constantes y un entorno económico cada vez más adverso.

La crisis en Cuba se profundiza, afectando no solo la economía, sino también la vida cotidiana y el ánimo social de millones de habitantes.